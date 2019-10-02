Чемпионка ОИ по биатлону Кузьмина решила не выступать в эстафете в новом сезоне

ТАСС, 2 октября. Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина, трижды становившаяся чемпионкой Олимпийских игр, приняла решение не выступать в эстафете в новом сезоне. Об этом спортсменка написала в Instagram.
Кузьмина сменила спортивное гражданство с российского на словацкое и выступала за сборную Словакии с декабря 2008 года. В ходе сезона-2018/19 она объявила, что по его окончании завершит карьеру. В мае Кузьмина заявила, что осенью объявит о решении по выступлению за сборную Словакии в эстафетных гонках в сезоне-2019/20.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья! Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону 2019-2020. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важные для меня спортивные цели. Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла Вас порадовать ещё и этой зимой. Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. За последние пол года в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду «безболезненно», но понимала, что не справляюсь с тем темпом «нормальной жизни» и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне, для успешного участия с соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления-не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась «прыгнуть выше своей головы» из лучших побуждений. Понимая то, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все ЗА И ПРОТИВ. Сильно переживая то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, всё же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдёт смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде. Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное СПАСИБО моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет. СПАСИБО всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России и в Словакии, всем тем кто поддерживал и верил в моменты взлётов и падений. Потому как спорт не без этого, и, навсегда будет в моём сердце.
"Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала, - написала 35-летняя Кузьмина. - Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду безболезненно, но понимала, что не справляюсь с тем темпом "нормальной жизни" и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне для успешного участия в соревнованиях. Понимая то, что в таком состоянии девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду "якорем" в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против".
"Сильно переживая то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона, - добавила Кузьмина. - Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее [биатлонистки] смогут подготовиться к будущей Олимпиаде. Это решение для меня стало одним из самых сложных в спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в карьере".
В составе сборной Словакии Кузьмина стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр (дважды в спринте и один раз в масс-старте), также в ее активе три серебряные награды Игр (дважды в гонке преследования и один раз в индивидуальной гонке). В 2019 году Кузьмина стала чемпионкой мира в спринте.