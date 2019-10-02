Чемпионка ОИ по биатлону Кузьмина решила не выступать в эстафете в новом сезоне

Кузьмина сменила спортивное гражданство с российского на словацкое и выступала за сборную Словакии с декабря 2008 года. В ходе сезона-2018/19 она объявила, что по его окончании завершит карьеру. В мае Кузьмина заявила, что осенью объявит о решении по выступлению за сборную Словакии в эстафетных гонках в сезоне-2019/20.

"Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала, - написала 35-летняя Кузьмина. - Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду безболезненно, но понимала, что не справляюсь с тем темпом "нормальной жизни" и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне для успешного участия в соревнованиях. Понимая то, что в таком состоянии девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду "якорем" в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против".

"Сильно переживая то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона, - добавила Кузьмина. - Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее [биатлонистки] смогут подготовиться к будущей Олимпиаде. Это решение для меня стало одним из самых сложных в спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в карьере".

В составе сборной Словакии Кузьмина стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр (дважды в спринте и один раз в масс-старте), также в ее активе три серебряные награды Игр (дважды в гонке преследования и один раз в индивидуальной гонке). В 2019 году Кузьмина стала чемпионкой мира в спринте.