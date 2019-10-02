"Ак Барс" победил СКА и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 2 октября. Казанский "Ак Барс" дома выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Ак Барса" отличились Артем Галимов (26-я минута) и Эмиль Галимов (29), у СКА шайбу забросил Алексей Бывальцев (58).

Ранее в среду новосибирская "Сибирь" на выезде переиграла владивостокский "Адмирал" (2:1) благодаря дублю Юусо Пуустинена, "Йокерит" из Хельсинки на выезде с таким же счетом выиграл у нижнекамского "Нефтехимика", победную шайбу забросил Джон Норман на 58-й минуте.

"Ак Барс" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 12 матчей. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции (19 очков, 14 матчей).

В субботу СКА примет челябинский "Трактор", в воскресенье "Ак Барс" в гостях сыграет с минским "Динамо".