Британка Эшер-Смит стала чемпионкой мира в беге на 200 метров

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Британка Дина Эшер-Смит завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров. Соревнования проходят в Дохе.

23-летняя спортсменка показала результат 21,88 секунды, установив рекорд Великобритании. Второе место заняла американка Бриттани Браун (22,22), третьей стала представительница Швейцарии Муджинга Камбуджи (22,51). Россиянки не принимали участия в данном виде программы.

Эшер-Смит является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4х100 метров, также в ее активе две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира, причем на мировом первенстве в Дохе она стала второй на дистанции 100 метров, а также три золотые и серебряная медали чемпионатов Европы.

В активе сборной Великобритании две медали (одна серебряная и одна бронзовая), команда делит шестое место со сборной Швеции. Первое место занимают американские спортсмены (7-8-2), второе - китайцы (2-3-3), третье - команда Ямайки (2-2-0). В активе российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.