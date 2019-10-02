Поляк Файдек стал чемпионом мира по легкой атлетике в метании молота

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Поляк Павел Файдек завоевал золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе.

Спортсмен показал результат 80,50 метра. Второе место занял француз Кентен Биго (78,19), третьим стал венгр Бенце Халас (78,18). Россиянин Евгений Коротовский занял 12-е место (75,14), его соотечественник Денис Лукьянов не сумел пробиться в финал.

Файдек стал четырехкратным чемпионом мира, ранее он завоевывал золотые медали на турнирах в Москве в 2013 году, в Пекине в 2015-м и в Лондоне в 2017-м. Также в его активе золото и два серебра чемпионатов Европы, четыре победы на Универсиадах.

В активе сборной Польши на чемпионате мира три медали (одна золотая, одна серебряная, одна бронзовая), команда занимает шестое место в медальном зачете. Первое место занимают американские спортсмены (7-8-2), второе - китайцы (2-3-3), третье - команда Ямайки (2-2-0). В активе российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, две золотые медали, которые завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.