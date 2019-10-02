Шипачев: московское "Динамо" показывает плохую игру на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" демонстрируют плохую игру в первых матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

В среду "Динамо" на своей площадке по буллитам проиграло "Северстали" со счетом 1:2 и потерпело третье поражение подряд. В каждой из этих игр бело-голубые забросили в ворота соперников по одной шайбе. "Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 13 матчей.

"Мы плохо играем, не можем забить, поэтому так получается. Сейчас ничего не получается в большинстве, работаем. Играем не очень, посмотрим, как дальше будет. Пока мы где-то в середине таблицы ковыряемся, должны лучше играть", - отметил Шипачев.

В концовке овертайма матча с "Северсталью" Шипачев получил двухминутное удаление за атаку вратаря. "Шел за шайбой, попал во вратаря, было небольшое столкновение, сейчас сказали, что вратарей вообще нельзя трогать. Теперь буду знать, ребята молодцы, выстояли. Если есть трактовка, значит, я виноват", - подытожил Шипачев.

В следующем матче "Динамо" 5 октября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".