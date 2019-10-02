Шубенков стал серебряным призером ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе.

28-летний россиянин показал результат 13,15 секунды. Первое место занял американец Грант Холлоуэй (13,10), третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18). Олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2017 года ямаец Омар Маклеод упал во время забега и финишировал девятым, а впоследствии был дисквалифицирован.

Шубенков завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, ранее он был вторым на прошлом чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. На московском мировом первенстве в Москве он стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2015 года в Пекине он выиграл золото. Также в его активе две золотые (2012, 2014) и серебряная (2018) медали чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении (2013). В 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.

В июне 2019 года Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко занял первое место, однако на финише столкнулся с Маклеодом и в результате падения получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого он был вынужден пропустить два месяца.

Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в нейтральном статусе, эта медаль стала третьей на нынешнем турнире. Ранее обладательницами золотых наград стали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В медальном зачете чемпионата мира в Дохе первое место занимает сборная США, в активе которой 18 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, две бронзовые), второй идет команда Китая (2-3-3), третьей - Ямайки (2-2-0).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.