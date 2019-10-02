Борзаковский считает, что второе место легкоатлета Шубенкова на ЧМ сродни победе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Второе место российского легкоатлета Сергея Шубенкова, которое он занял в беге на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира, сродни победе, он завоевал серебро с золотым отливом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Шубенков стал серебряным призером ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

В среду Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира, показав результат 13,15 секунды и уступив победителю американцу Гранту Холлоуэю 0,05 секунды.

"Сегодняшнее второе место Сергея Шубенкова сродни победе, он завоевал серебро с золотым отливом, - заявил Борзаковский. - И это не преувеличение, достаточно вспомнить, как трудно Шубенков набирал форму после того злосчастного падения в июне в Марокко, когда он столкнулся с Маклеодом. Сегодняшний успех не был бы возможен без личного тренера спортсмена Сергея Клевцова, которого я также от всей души поздравляю. Уверен, что Сергей Шубенков подойдет к Олимпийским играм в Токио в оптимальной форме и будет бороться там за медали самого высокого достоинства".

В июне 2019 года Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко занял первое место, однако на финише столкнулся с ямайцем Омаром Маклеодом и в результате падения получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого он был вынужден пропустить два месяца.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.