Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 3 октября. Россия увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду. Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов, одну - в Лигу Европы, две - в новый еврокубковый турнир Лига конференций.

В среду "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал победу над португальской "Бенфикой" со счетом 3:1, единственным представителем своей страны в главном еврокубковом турнире. Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла.

Помимо "Зенита" Россию в еврокубках на групповой стадии представляют еще три клуба. Во вторник московский "Локомотив" на своем поле со счетом 0:2 уступил испанскому "Атлетико" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В четверг в Лиге Европы московский ЦСКА и "Краснодар" на домашних стадионах сыграют против испанских "Эспаньола" и "Хетафе" соответственно. От Португалии в общей сложности выступают пять команд, четыре из которых в Лиге Европы: "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Витория" 3 октября встретятся с голландским "Фейенордом", словацким "Слованом", австрийским клубом ЛАСК и немецким "Айнтрахтом" соответственно.

Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" не смогли преодолеть отборочный этап Лиги Европы. Туляки во втором квалификационном раунде дважды уступили азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде). Москвичи, стартовавшие с третьего раунда отбора второго по значимости еврокубка, одержали две победы над швейцарским "Туном" (3:2 - в гостях, 2:1 - дома), а в раунде плей-офф дважды проиграли португальской "Браге" (0:1 - в гостях, 1:2 - дома).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.