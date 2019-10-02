Шубенков считает серебро ЧМ по легкой атлетике максимально возможным результатом

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков считает, что по объективным причинам второе место чемпионата мира на сегодня для него является максимально возможным результатом. Об этом он рассказал журналистам после финала в беге на 110 м с барьерами.

Шубенков стал серебряным призером ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Летом чемпион мира 2015 года получил травму.

"Видимо, это был максимум, - сказал Шубенков. - Конечно, я сейчас вспоминаю контрольные тренировки перед отъездом, там было побыстрее, но сравнение будет некорректным".

"Соревнования соревнованиям рознь, тут все-таки чемпионат мира. Плюс момент с представлением спортсменов, когда светом стреляли в глаза, тоже немного отвлекает, считаю, что в таком формате не стоит его делать. Конечно, хотел бежать быстрее и завоевать золото, но если брать во внимание то, где был [после травмы], то все хорошо", - добавил он.

В июне 2019 года Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко занял первое место, однако на финише столкнулся с ямайцем Омаром Маклеодом и в результате падения получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого он был вынужден пропустить два месяца.

Шубенков завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, ранее он был вторым на прошлом чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. На московском мировом первенстве в Москве он стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2015 года в Пекине выиграл золото. Также в активе россиянина две золотые (2012, 2014) и серебряная (2018) медали чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении (2013). В 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.