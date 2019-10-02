"Краснодар" примет "Хетафе" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет с испанским "Хетафе" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 22:00 мск, главным арбитром назначен хорват Иван Бебек.

Домашняя арена российского клуба вмещает 35 179 зрителей. В пресс-службе "Краснодара" сообщили ТАСС, что испанские болельщики с высокой долей вероятности на игру не приедут.

Матч станет первым в истории противостояния между клубами. "Краснодар" - первый российский соперник "Хетафе" на европейской арене. Еврокубковая история испанской команды включает в себя 20 матчей, 12 из которых были сыграны еще в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который позднее преобразовали в Лигу Европы. Еще восемь игр "Хетафе" провел уже в Лиге Европы, при этом у испанцев хорошая статистика - 10 из 20 матчей завершились победой, по пять раз команда проиграла и сыграла вничью.

"Краснодар" же пятый раз в истории столкнется с испанским клубом в еврокубках. Предыдущими оппонентами были "Реал Сосьедад", "Сельта", "Севилья" и "Валенсия". Дважды российская команда побеждала, пять раз выигрывали испанцы. Еще один матч завершился вничью.

К матчу с "Хетафе" "Краснодар" подходит в усеченном составе. Эпидемия травм, подкосившая подопечных Сергея Матвеева еще на старте сезона, дает о себе знать и сейчас. Не смогут помочь своей команде полузащитники Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский. Кроме того, участие в матче защитника Уроша Спайича, полузащитника Вандерсона и форварда Ивана Игнатьева остается под вопросом.

"Не планируем отходить от своего стиля"

Лазарет "Хетафе" тоже не пустует. Встречу с "Краснодаром" пропустят защитник Виторину Антунеш, форвард Амат Дидье и вратарь Филип Манойлович. В последних трех матчах чемпионата Испании "Хетафе" уступил "Барселоне" (0:2), сыграл вничью с "Валенсией" (3:3) и победил "Мальорку" (4:2). Кроме того, команда удачно стартовала в группе Лиги Европы, победив в первом туре турецкий "Трабзонспор" (1:0).

"Краснодар" 29 сентября обыграл тульский "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), однако поражения в 1/16 финала Кубка России от "Нижнего Новгорода" (0:1) и московского ЦСКА в РПЛ (2:3) вряд ли можно занести команде в актив. В Лиге Европы клуб стартовал с поражения от швейцарского "Базеля" со счетом 0:5.

Однако главный тренер команды считает, что его подопечным не стоит отчаиваться. "Мы не планируем отходить от нашего стиля игры, пропустили много мячей в первом туре с "Базелем", но уже в матче с "Арсеналом" доказали, что находимся на правильном пути. Понимаем, как играет "Хетафе", завтра будут решать нюансы - владение мячом и борьба", - сказал Матвеев.

Защитник российского клуба Йон Фьолусон считает, что характер матча с "Хетафе" будет напоминать противостояние с "Валенсией" в сезоне-2018/19. "Сложно говорить о том, каким получится матч, мы хорошо играли с "Валенсией" в прошлом сезоне, но не хватило нескольких секунд для победы. Завтра нас ждет сложный матч, думаю, он будет похож на тот, который был с "Валенсией", - сказал Фьолусон.

Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас высоко оценил индивидуальное мастерство футболистов российской команды. "У нас большие надежды на этот турнир, наша команда имеет высокий уровень, будем готовиться к этому матчу, - сказал он. - Мы посмотрели несколько игр соперника, эта команда имеет много индивидуально интересных футболистов. Они всегда атакуют и отдаются на поле, повышают свой уровень, думаем, что будет сложный матч, в Лиге Европы не бывает легких игр".

После первого тура в группе С лидирует "Базель" (3 очка). За ним идут "Хетафе" (3), "Трабзонспор" (0) и "Краснодар" (0).