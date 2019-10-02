Газзаев: "Зенит" продемонстрировал разнообразную игру в нападении в матче ЛЧ с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" показали очень разнообразную игру в атаке в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Такое мнение ТАСС в четверг высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

"Было полное преимущество "Зенита", очень активно и разнообразно играли в атаке, были сделаны удачные замены, - сказал Газзаев. - В целом "Зенит" показал очень хорошую игру, очень разнообразно действовал в нападении и строго в защите, что мне очень понравилось. На таком уровне очень важно надежно сыграть в обороне, так как любая ошибка может повлиять на результат и исход матча, потому что все команды-участницы достаточно мастеровитые. Также "Зенит" продемонстрировал активный прессинг, именно в результате него и был забит первый гол, а при счете 2:0 петербуржцы перешли на контратакующие действия, имея при этом полное преимущество".

Газзаев отметил, что гол, забитый форвардом "Бенфики" Раулем де Томасом после дальнего удара на 85-й минуте, во многом стал следствием удачи. "Такой красивый удар, подобные голы редко залетают, тем более со столь дальней дистанции и в ближний угол, - сказал собеседник агентства. - Очень хорошее исполнение, но в принципе это абсолютно закономерная и убедительная победа "Зенита". У игроков был боевой настрой, никого конкретно выделять не хотелось бы, потому что побеждает команда и проигрывает всегда команда".

"Зенит", "Лион" и "Лейпциг" разыграют путевки в плей-офф

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав четыре очка. Вторым идет французский "Лион" (4), третьим - немецкий "Лейпциг" (3), "Бенфика" проиграла оба первых матча группового этапа и занимает последнее место.

"По результатам двух туров можно судить, что три команды - "Зенит", "Лион" и "Лейпциг" - разыграют первые два места в группе, - добавил Газзаев. - Дальше говорить не хотелось бы, сперва "Зениту" надо выйти в плей-офф, а дальше будут понятны перспективы".

В следующем туре санкт-петербургский клуб 23 октября сыграет в гостях с "Лейпцигом", в тот же день "Бенфика" примет "Лион".