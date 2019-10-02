ЦСКА в Москве сыграет с "Эспаньолом" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч против испанского "Эспаньола" в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:55 мск, главным арбитром назначен турок Али Палабыйык.

К первой в истории очной встрече ЦСКА и "Эспаньол" подходят, занимая четвертое и третье места в группе H. Армейцы в стартовом туре на выезде потерпели разгромное поражение от болгарского "Лудогорца" (1:5), а испанский коллектив на своем поле сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (1:1).

На внутренней арене ЦСКА в сентябре одержал пять побед подряд и в прошлое воскресенье вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Занявший в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате Испании "Эспаньол" неудачно начал выступление в новом розыгрыше первенства, потерпев четыре поражения, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. Команда находится в зоне вылета, располагаясь с пятью очками на 18-й строчке.

Для ЦСКА матч против "Эспаньола" станет 10-й игрой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против клубов из Испании. В девяти предыдущих встречах армейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. В двух последних встречах москвичи дважды обыграли мадридский "Реал" (1:0, 3:0). Единственным российским клубом, против которого играл "Эспаньол", является "Локомотив" - в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06 испанцы в Москве победили со счетом 1:0.

ЦСКА нужно избежать недооценки соперника

Главный тренер российской команды Виктор Гончаренко перед матчем отметил, что "Эспаньол" показывает хорошую игру. "Все встречи, которые они проводили в чемпионате Испании были как минимум равные. В каких-то матчах "Эспаньол" имел преимущество, но уступал или играл вничью", - подчеркнул Гончаренко.

Также наставник армейцев заявил, что не считает предстоящую игру против испанского клуба ключевой в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы. "Ключевыми всегда являются спаренные матчи, которые у нас будут с "Ференцварошем" (24 октября в Москве, 7 ноября в Будапеште - прим. ТАСС). К пятому туру ты уже понимаешь, на каком месте можешь быть, во многих группах к этому моменту исход уже ясен", - сказал специалист.

Наставник "Эспаньола" Давид Гальего отметил, что молодость состава ЦСКА может помочь сопернику. "ЦСКА - динамичная, агрессивная команда, которая хорошо играет впереди и активно идет в прессинг. Молодость влияет на физическое состояние. Если внимательно не отнестись к каждому из футболистов соперника, то будут серьезные проблемы", - отметил Гальего.

На вопрос о том, будет ли ничья на поле соперника хорошим результатом для "Эспаньола", главный тренер сказал, что многое зависит от хода встречи. "Оценка любого ничейного результата зависит от того, как будет складываться игра. Можно действовать хорошо, но не использовать много моментов и упустить победу, а можно проявить характер и вырвать ничью. Однако мы будем играть на победу", - заключил Гальего.