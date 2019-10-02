Караваев: дебют в ЛЧ на новом стадионе получился хорошим для "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев считает, что дебют в Лиге чемпионов на "Газпром-Арене" для команды получился хорошим. Об этом футболист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В среду "Зенит" переиграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В эпизоде со вторым голом на 70-й минуте Караваев сделал прострел, который прервал защитник гостей, отправив мяч в ворота своей команды. На 68-й минуте Караваев появился на поле, заменив Олега Шатова.

"Дебют в Лиге чемпионов на "Газпром-Арене" для "Зенита" получился хорошим, главное, что мы набрали три очка, нам помогла поддержка болельщиков, - сказал Караваев. - Я неплохо вышел на замену, переход на схему 3-5-2 заранее не оговаривался, это был грамотный тактический ход со стороны тренерского штаба. В конце матча не было расслабленности, мы пропустили гол из-за ошибки, что привело к нервной концовке".

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка. Немецкий "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.

В третьем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Лейпцигом". "Бенфика" примет "Лион". Оба матча пройдут 23 октября.