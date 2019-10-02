Дзюба: высокий прессинг помог "Зениту" добиться победы над "Бенфикой" в матче ЛЧ

"Хороший матч сегодня получился, уверенно и заслуженно победили, - сказал Дзюба. - Нас прижали в конце немного, но нам удалось удержать результат. "Бенфика" является очень хорошей командой, но сегодня "Зенит" не дал им почувствовать себя как дома. Мы очень высоко прессинговали, и это принесло плоды, мы очень удачно забили после прессинга, нам это помогло победить".

В другом матче немецкий "Лейпциг" уступил французскому "Лиону" - 0:2. "Неожиданно для нас "Лейпциг" проиграл. Для нас все только начинается, нас ждут две важнейшие игры с немцами (23 октября и 5 ноября - прим. ТАСС), многое можно будет решить в этих двух встречах. Мы будем аутсайдерами, "Лейпциг" - явным фаворитом", - отметил Дзюба.

"После поражения от "Локомотива" в чемпионате России [со счетом 0:1] команда смогла встать на ноги, восстановиться. К тому же мы играли сегодня в Лиге чемпионов, тут совсем другая атмосфера, энергетика", - заключил нападающий "Зенита".

"Зенит" и "Лион" имеют по четыре очка, "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.