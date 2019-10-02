Дзюба: высокий прессинг помог "Зениту" добиться победы над "Бенфикой" в матче ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" добились победы во втором матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" благодаря высокому прессингу на половине поля соперника. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
"Зенит" в среду на своем поле обыграл "Бенфику" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
"Хороший матч сегодня получился, уверенно и заслуженно победили, - сказал Дзюба. - Нас прижали в конце немного, но нам удалось удержать результат. "Бенфика" является очень хорошей командой, но сегодня "Зенит" не дал им почувствовать себя как дома. Мы очень высоко прессинговали, и это принесло плоды, мы очень удачно забили после прессинга, нам это помогло победить".
В другом матче немецкий "Лейпциг" уступил французскому "Лиону" - 0:2. "Неожиданно для нас "Лейпциг" проиграл. Для нас все только начинается, нас ждут две важнейшие игры с немцами (23 октября и 5 ноября - прим. ТАСС), многое можно будет решить в этих двух встречах. Мы будем аутсайдерами, "Лейпциг" - явным фаворитом", - отметил Дзюба.
"После поражения от "Локомотива" в чемпионате России [со счетом 0:1] команда смогла встать на ноги, восстановиться. К тому же мы играли сегодня в Лиге чемпионов, тут совсем другая атмосфера, энергетика", - заключил нападающий "Зенита".
"Зенит" и "Лион" имеют по четыре очка, "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.