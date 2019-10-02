Семак считает прежними шансы на выход в плей-офф ЛЧ после победы "Зенита" над "Бенфикой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что шансы петербургской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов не изменились после победы над португальской "Бенфикой" в матче второго тура группового этапа. Об этом специалист заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

"Мы провели хороший матч и рады заслуженной победе, в конце матча немного потеряли концентрацию, - сказал Семак. - В эпизоде с пропущенным голом [вратарь "Зенита" Андрей] Лунев мог выручить команду, удар не был неберущимся, однако это была командная ошибка, а не персональная. Наши шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов не изменились, следующие матчи покажут нашу конкурентоспособность".

"Смольников завтра пройдет медицинское обследование, он повредил ребро, надеюсь, что не получил перелом. Дзюба в конце матча получил сильный ушиб бедра, думаю, там ничего серьезного и надеюсь, что он примет участие в следующем матче", - добавил тренер.

В турнирной таблице в группе G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка, немецкий "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.

Петербургский клуб сыграет на выезде с "Лейпцигом" в третьем туре группового этапа, "Бенфика" примет "Лион", оба матча пройдут 23 октября.