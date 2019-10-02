Александр Медведев: победа над "Бенфикой" важна в рамках борьбы за три путевки в ЛЧ

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа "Зенита" над португальской "Бенфикой" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов важна не только для самой команды из Санкт-Петербурга, но и для всего российского футбола в рамках борьбы за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал по телефону генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в среду на своем поле обыграл "Бенфику" со счетом 3:1. Благодаря победе команды из Санкт-Петербурга Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА - 43,549 балла против 42,849. От этого по итогам нынешнего сезона зависит число команд в еврокубках на сезон-2021/22. Если Россия сохранит занимаемые позиции, в указанном сезоне на международной арене ее будут представлять шесть клубов - три в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы и еще два - в новом турнире, который получил название Лига конференций.

"Поздравляю всех болельщиков "Зенита" и нашего футбола с этой победой, поскольку она очень важна в рамках борьбы за сохранение трех мест в Лиге чемпионов, - сказал Медведев. - Что касается самой игры, "Зенит" правильно построил ее - действовал не от обороны, играл в атакующий футбол. Не случайно первый голевой момент был создан так быстро (на второй минуте игры Сердар Азмун не сумел переиграть вратаря соперников Одиссеаса Влаходимоса - прим. ТАСС), но он оказался нереализованным. На мой взгляд, было очень много хорошего движения, в том числе и в прессинге - команда заслужила такую победу".

"Что касается пропущенного мяча, все-таки "Бенфика" - очень серьезная команда, она может оказывать давление. Поэтому наш защитник Йордан Осорио под давлением неудачно сыграл. Удар сходу был, вратарю его было сложно отразить. 3:0 или 3:1 - надеюсь, до подсчета разницы голов не дойдет", - добавил гендиректор "Зенита".

После двух туров российский клуб, набрав четыре очка, занимает первое место в группе G. На второй строчке с четырьмя очками располагается французский "Лион", уступающий петербуржцам по дополнительным показателям. На третьей позиции с тремя очками располагается немецкий "Лейпциг". Таблицу замыкает "Бенфика", которая в двух играх не набрала ни одного очка.

"Сегодня "Лейпциг" проиграл дома "Лиону" - у нас с французами одинаковое количество очков. Тут считать места и очки еще рано, впереди очень упорная борьба, где каждый матч ключевой, если не решающий. Команда будет готовиться к следующей игре в чемпионате России, а потом думать о том, как играть против "Лейпцига", - резюмировал Медведев.