Тренер Шубенкова не верит в отстранение легкоатлета от участия в Олимпиаде в Токио

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Российские спортсмены могут быть не допущены к участию в Играх-2020 в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре.

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Личный тренер российского бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не верит, что легкоатлет может пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом он рассказал журналистам после финала чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами.

"Конечно, это все очень неприятно, но я в этом ключе даже думать не хочу. Не очень верю, что возможно повторение 2016 года (недопуска российских легкоатлетов к Играм в Рио-де-Жанейро - прим. ТАСС), хотя я человек поживший и меня сложно чем-то удивить", - сказал Клевцов.

"Смотрю на эту проблему реалистично: пока не узнаю о недопуске, то даже обсуждать это не хочу. Пусть отдельные граждане через свои блоги вкидывают в прессу информацию о том, что мы пролетим мимо Олимпиады. Может, они этим деньги зарабатывают или гордыню свою тешат, я же пока это даже обсуждать не хочу", - добавил он.

Шубенков завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, ранее он был вторым на прошлом чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. На московском мировом первенстве в Москве он стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2015 года в Пекине он выиграл золото. Также в его активе две золотые (2012, 2014) и серебряная (2018) медали чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении (2013). В 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.