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НХЛ

Юртайкин выйдет в первом звене в дебютном матче за "Сан-Хосе" в НХЛ

Прошлый сезон россиянин провел в КХЛ, выступая за ярославский "Локомотив"
Данил Юртайкин (в центре) AP Photo/John Locher
Описание
Данил Юртайкин (в центре)
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 3 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Данил Юртайкин в матче против "Вегаса" дебютирует за "Сан-Хосе" в первом звене. Встреча состоится в четверг, начало - 05:30 мск.

22-летний форвард в апреле подписал контракт новичка с "Сан-Хосе". 30 сентября Юртайкин забросил первую шайбу в составе команды. Гол россиянина стал единственным для "Сан-Хосе" в предсезонном матче против "Вегаса", в котором клуб проиграл со счетом 1:5.

Юртайкин в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в составе ярославского "Локомотива" 40 матчей в регулярном чемпионате, забросив 10 шайб и сделав девять результативных передач. В плей-офф он отметился одной голевой передачей в восьми играх. В составе ярославского "Локо" форвард стал двукратным победителем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Также в первый день нового сезона НХЛ состоятся еще три встречи. "Торонто" примет "Оттаву" (02:00 мск), "Сент-Луис" сыграет с "Вашингтоном" (03:00 мск), а "Эдмонтон" - с "Ванкувером" (05:00 мск).

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