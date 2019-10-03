Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. "Зенит" победил "Бенфику" в матче ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов победили лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:1. Успех подопечных Сергея Семака позволил России оторваться от Португалии в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла. Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки. Три команды отправятся в Лигу чемпионов, одна - в Лигу Европы, две - в Лигу конференций (новый еврокубковый турнир - прим. ТАСС).
"Зенит" впервые проводил домашний матч Лиги чемпионов на "Газпром-Арене". Последняя встреча в рамках турнира состоялась в Санкт-Петербурге в марте 2016 года на стадионе "Петровский". "Зенит" тогда тоже играл с "Бенфикой" и уступил со счетом 1:2 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед новой встречей с португальской командой петербуржцы имели три дня на восстановление после тяжелой игры с московским "Локомотивом" в чемпионате России, в которой они уступили со счетом 0:1, что могло негативно сказаться на психологическом настрое подопечных Семака. Капитан "Зенита" Бранислав Иванович и сам Семак перед матчем заявили, что футболисты выложатся на максимум. Вызывали опасения физические кондиции нападающего Сердара Азмуна, который недавно вернулся в строй после травмы. Однако форвард чувствовал себя отлично и стал автором одного из голов.
Зрители легко могли найти себе занятие до начала матча. Организаторы подготовили сцену, на которой выступали музыканты, а также хор, исполнявший известные рок-хиты. Неподалеку ценители классической русской литературы могли увидеть небольшие постановки по своим любимым произведениям в исполнении актеров Театра им. Ленсовета. Петербургские уличные художники рисовали живописные пейзажи города прямо при помощи баллончиков с краской.
Перед стартовым свистком зрители услышали живое исполнение гимна Лиги чемпионов от музыкантов Балтийского симфонического оркестра и хора Михайловского театра. Болельщики "Зенита" подготовили красочный баннер, на котором были изображены ангелы синего, белого и голубого цветов. Также под изображением была размещена надпись "Сияй, свети, великий клуб".
Высокий прессинг принес плоды
Наставник "Зенита" сделал несколько изменений в составе после матча с "Локомотивом". С первых минут на поле появился Олег Шатов вместо Юрия Жиркова, а на место правого защитника Вячеслава Караваева Семак выпустил Игоря Смольникова.
Наставник "Бенфики" Бруну Лаже потерял несколько ключевых футболистов основного состава. Однако обстоятельства не мешают новым связкам игроков приносить результат - команда с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки на один балл.
Соперники очень быстро вошли в ритм, поэтому первые опасные моменты зрители увидели уже в стартовые минуты. Сначала Дзюба поборолся за мяч в центре поля и отдал на ход Азмуну, нападающий мастерски сместился с правого фланга в штрафную и, казалось, бил наверняка. Однако иранский форвард угодил точно во вратаря Одиссеаса Влаходимоса. Спустя две минуты гости ответили опасным ударом Рубена Диаша после подачи углового.
Команды поймали кураж и продолжили обмениваться атаками, играя практически без центра поля. Но "Зенит" действовал опаснее соперника, часто подопечные Семака включали высокий прессинг. На 22-й минуте атакующая линия команды прижала футболистов "Бенфики" у их ворот, что привело к ошибке Любомира Фейсы. Магомед Оздоев в своевременном подкате не только отобрал мяч, но и отдал передачу на Дзюбу, который отправил снаряд в дальний угол ворот.
Гол заставил "Бенфику" проснуться, а "Зенит" воодушевился и побежал забивать еще. Игра наполнилась интересными атаками, однако к опасным моментам они не приводили. Первый тайм закончился со счетом 1:0.
Уверенная игра и заслуженная победа
Второй тайм продолжил сценарий стартовой половины. Первый удар состоялся через несколько секунд после перерыва - Азмун сильно бил в ближний угол, но вратарь "Бенфики" сыграл надежно. Гости стали действовать агрессивнее, что держало в напряжении оборону "Зенита". Однако надежно и спокойно играл голкипер Андрей Лунев, который несколько раз выручил своих партнеров.
На 70-й минуте вышедший на замену Караваев убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, а мяч от Диаша залетел в ворота. Через восемь минут Азмун вышел один на один с голкипером, ловко обыграл Влаходимоса и сделал счет разгромным - 3:0. Практически сразу иранский нападающий, казалось, оформил дубль, но арбитр зафиксировал офсайд и отменил гол.
После этого "Зенит" сел в оборону и начал ошибаться. На 85-й минуте Йордан Осорио неудачно выбил мяч, сделав пас на игрока "Бенфики" Рауля де Томаса. Нападающий прекрасным ударом в верхний угол ворот сократил отставание в счете и добавил немного интриги. Однако подопечные Семака смогли удержать победу, выйдя на первое место в группе.
Тренер отметил после игры, что вины Лунева в пропущенном мяче нет. "В эпизоде с пропущенным голом [вратарь "Зенита" Андрей] Лунев мог выручить команду. Но это была командная ошибка, а не персональная", - сказал специалист.
Борьба в группе только начинается
Многие после игры отметили, что именно высокий прессинг стал одним из ключевых факторов победы "Зенита" в прошедшей игре. "Команда правильно построила игру - действовала не от обороны, шла в атаку. Не случайно первый голевой момент был создан так быстро, но он оказался нереализованным. На мой взгляд, было очень много хорошего движения, в том числе и в прессинге, поэтому команда заслужила такую победу", - заявил в беседе с ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с ТАСС отметил полное преимущество "Зенита". "Команда показала очень хорошую игру, разнообразно действовала в нападении и строго оборонялась, что мне очень понравилось. На таком уровне очень важно сыграть в обороне надежно, так как любая ошибка может повлиять на результат и исход матча, потому что соперники достаточно мастеровитые. Также "Зенит" продемонстрировал активный прессинг, именно он помог забить первый мяч, а при счете 2:0 петербуржцы перешли на контратакующие действия, имея при этом полное преимущество", - заявил Газзаев.
В параллельном матче группы G немецкий "Лейпциг" уступил французскому "Лиону" (0:2). "Неожиданно для нас "Лейпциг" проиграл. Все только начинается, нас ждут две важнейшие игры с немцами, многое можно будет решить в этих встречах", - сказал после игры Дзюба.
Первый матч против "Лейпцига" "Зенит" проведет 22 октября на выезде. В этот же день "Бенфика" примет "Лион". В четвертом туре, который состоится 5 ноября, соперники проведут вторые спаренные матчи.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Зенит"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|"Лион"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|"Лейпциг"
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|"Бенфика"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0