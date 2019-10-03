Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. "Зенит" победил "Бенфику" в матче ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов победили лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:1. Успех подопечных Сергея Семака позволил России оторваться от Португалии в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла. Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки. Три команды отправятся в Лигу чемпионов, одна - в Лигу Европы, две - в Лигу конференций (новый еврокубковый турнир - прим. ТАСС).

"Зенит" впервые проводил домашний матч Лиги чемпионов на "Газпром-Арене". Последняя встреча в рамках турнира состоялась в Санкт-Петербурге в марте 2016 года на стадионе "Петровский". "Зенит" тогда тоже играл с "Бенфикой" и уступил со счетом 1:2 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед новой встречей с португальской командой петербуржцы имели три дня на восстановление после тяжелой игры с московским "Локомотивом" в чемпионате России, в которой они уступили со счетом 0:1, что могло негативно сказаться на психологическом настрое подопечных Семака. Капитан "Зенита" Бранислав Иванович и сам Семак перед матчем заявили, что футболисты выложатся на максимум. Вызывали опасения физические кондиции нападающего Сердара Азмуна, который недавно вернулся в строй после травмы. Однако форвард чувствовал себя отлично и стал автором одного из голов.

Зрители легко могли найти себе занятие до начала матча. Организаторы подготовили сцену, на которой выступали музыканты, а также хор, исполнявший известные рок-хиты. Неподалеку ценители классической русской литературы могли увидеть небольшие постановки по своим любимым произведениям в исполнении актеров Театра им. Ленсовета. Петербургские уличные художники рисовали живописные пейзажи города прямо при помощи баллончиков с краской.

Перед стартовым свистком зрители услышали живое исполнение гимна Лиги чемпионов от музыкантов Балтийского симфонического оркестра и хора Михайловского театра. Болельщики "Зенита" подготовили красочный баннер, на котором были изображены ангелы синего, белого и голубого цветов. Также под изображением была размещена надпись "Сияй, свети, великий клуб".

Высокий прессинг принес плоды

Наставник "Зенита" сделал несколько изменений в составе после матча с "Локомотивом". С первых минут на поле появился Олег Шатов вместо Юрия Жиркова, а на место правого защитника Вячеслава Караваева Семак выпустил Игоря Смольникова.

Наставник "Бенфики" Бруну Лаже потерял несколько ключевых футболистов основного состава. Однако обстоятельства не мешают новым связкам игроков приносить результат - команда с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки на один балл.