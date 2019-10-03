Бирмингем и Екатеринбург обменяются опытом для проведения Универсиады 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Великобритания пригласила делегацию из Свердловской области для обмена опытом, который поможет провести летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл.

По словам Дьюэлла, город Бирмингем, в котором пройдут Игры Содружества 2022 года, готов принять делегацию из Свердловской области. В ходе встречи ей будут передан наработки, связанные с проведением спортивных соревнований.

"Сейчас есть хорошая возможность для Екатеринбурга и Бирмингема обменяться опытом подготовки и проведения больших спортивных мероприятий. Бирмингем будет принимать Игры Содружества в 2022 году, а Екатеринбург - Универсиаду в 2023 году. Британский город уже подтвердил свою готовность принять делегацию из Екатеринбурга, чтобы она посмотрела, как идут приготовления. Между городами уже есть связь, а спорт поможет ее усилить", - сказал Дьюэлл.

Принц Майкл Кентский приехал в Екатеринбург вместе с бизнес-делегацией из Великобритании. Он отметил, что крупные международные мероприятия в сфере спорта и медицины призваны показать, насколько продуктивным может быть российско-британское сотрудничество.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме этого, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.