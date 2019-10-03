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Мировой футбол

Футболисты "Гремио" и "Фламенго" сыграли вничью в полуфинале Кубка Либертадорес

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Гремио" Матеус Энрике, Диего Тарделли и "Фламенго" Жерсон AP Photo/Edison Vara
Описание
Футболисты "Гремио" Матеус Энрике, Диего Тарделли и "Фламенго" Жерсон
© AP Photo/Edison Vara

ТАСС, 3 октября. Бразильские футбольные клубы "Гремио" и "Фламенго" в первом матче полуфинального противостояния Кубка Либертадорес сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 69-й минуте нападающий "Фламенго" Бруно Энрике забил мяч и вывел свою команду вперед. "Гремио" отыгрался на 88-й минуте, когда точный удар удался форварду Пепе. Ответная встреча пройдет на поле "Фламенго" 24 октября.

Во второй полуфинальной паре играют аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Их первый матч завершился победой "Ривер Плейта" со счетом 2:0. Ответная игра состоится 23 октября.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес - аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт", который является действующим чемпионом, имеет в своем активе четыре титула.

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