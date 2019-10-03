{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: Месси попросил руководство "Барселоны" купить футболиста "Интера" Мартинеса

По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет €30 млн

ТАСС, 3 октября. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы в клуб перешел его соотечественник, форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес, Месси уже пообщался на эту тему с руководством испанского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, Месси уже пообщался с руководством "Барселоны" на тему возможного приобретения 22-летнего аргентинца.

Мартинес выступает за "Интер" с июля 2018 года, за это время он провел в составе итальянской команды 43 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. В составе национальной сборной Аргентины на его счету 13 игр и девять мячей.

Теги
Мировой футбол
WTA
Мария Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы плеча
В этом году россиянка приняла участие в восьми турнирах
Читать полностью