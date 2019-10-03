Дворкович обсудил в Минске вопросы организации Всемирной шахматной олимпиады 2022 года

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко обсудили вопросы подготовки и проведения в 2022 году в Минске Всемирной шахматной олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии на сайте правительства.

"В ходе встречи обсуждались вопросы организации и проведения в Белоруссии Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, а также мероприятий, проводимых в рамках олимпиады, - Кубка мира по шахматам среди женщин и Кубка мира по шахматам среди мужчин", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили вопросы развития шахмат в Белоруссии, подготовки национальных квалифицированных судей по шахматам и получение ими международной квалификации, а также вопросы реализации проекта "Шахматы в школе".

Всемирная шахматная олимпиада представляет собой крупнейшее командное соревнование шахматистов стран-членов FIDE, которое проводится с 1927 года каждые два года. В соревновании принимают участие более 1000 спортсменов из 180 стран мира. Белоруссия получила право на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года на конгрессе FIDE осенью 2018 года в Батуми. Также было принято решение, что Белоруссия проведет Кубок мира по шахматам среди женщин и мужчин в 2020 и 2021 годах.