Будущее тренера молодежки "Зенита" Зырянова не зависит от игры с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопрос о будущем старшего тренера молодежного состава футбольного клуба "Зенит" Константина Зырянова не стоит связывать с крупным поражением команды в матче Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Молодежная команда "Зенита" в среду потерпела домашнее поражение во встрече с "Бенфикой" со счетом 1:7.

"Давайте не будем забегать вперед, - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, повлияет ли поражение от "Бенфики" на будущее Зырянова. - Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда. Все-таки в молодежке "Зенита" есть футболисты, которые очень неплохо выглядят".

"Такое поражение - предмет для серьезного разговора, - добавил гендиректор "Зенита". - Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос".

Представитель руководства "Зенита" отметил, что неприятно уступать на своем поле, пропуская семь мячей. "Такие счета бывают, когда у одной команды есть явное превосходство во всех компонентах игры", - подчеркнул он.

"Зенит" после двух туров группового турнира Юношеской лиги УЕФА занимает третье место в группе G, не набрав ни одного очка. Ниже по дополнительным показателям располагается немецкий "Лейпциг". Первую строчку занимает французский "Лион", вторую - "Бенфика". В активе этих команд по шесть очков.