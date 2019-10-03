"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка английской лиги

ТАСС, 3 октября. Футбольный клуб "Ливерпуль" получил штраф за выход на поле в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги Педро Чиривеллы, который не имел права играть в турнире, клубу грозило исключение из соревнований. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-служба турнира.

25 сентября "Ливерпуль" одержал победу над командой "Милтон Кинс" (2:0) и вышел в 1/8 финала. На 63-й минуте встречи вместо полузащитника Наби Кейта на поле вышел Педро Чиривелла, который не имел права принимать участие в турнире. С января по июль Чиривелла выступал в аренде в испанском клубе второго дивизиона "Эстремадура", после истечения срока аренды "Ливерпуль" должен был повторно получить разрешение на выступление игрока.

Предполагалось, что клуб может понести наказание в виде исключения из турнира. После рассмотрение инцидента, правление турнира приняло решение не исключать "Ливерпуль" из-за ряда смягчающих обстоятельств. В частности, было отмечено, что "Ливерпуль" обращался за помощью в Футбольную ассоциацию Англии для разрешения ситуации с игроком.

В результате "Ливерпуль" получил денежный штраф в размере €224,800, но половина суммы наложена условно, однако в случае повторного нарушения правил, клуб обязан полностью выплатить средства.

В 1/8 финала турнира "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом", встреча пройдет 29 октября.