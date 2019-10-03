Родионенко: гимнасты Далалоян и Нагорный являются фаворитами ЧМ в личном многоборье

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Россияне Артур Далалоян и Никита Нагорный будут фаворитами в борьбе за золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер российской сборной Валентина Родионенко.

Финал в мужском индивидуальном многоборье в рамках чемпионата мира пройдет 11 октября.

"В личном многоборье, безусловно, фаворитами являются Далалоян, Нагорный, - сказала Родионенко. - В отдельных видах я уверена, что наши мальчишки будут бороться за медали в каждом виде. У нас хорошие надежды, ребята готовы бороться на самом высоком уровне".

Также Родионенко добавила, что рассчитывает на успешное выступление в мужских командных состязаниях, финал которых состоится 9 октября. "Я жду в командных соревнованиях высокий результат от мужской сборной, думаю, имея такой состав, как у нас сегодня, и те программы, которые делают ребята, они должны бороться за первое - третье место, - сказала она. - Есть очень приличные команды у Японии и Китая, мы ожидаем, что борьба будет с ними, и она завершится лучшим вариантом для нас".

Далалоян является двукратным чемпионом мира, на турнире 2018 года в Дохе он завоевал золотые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Нагорный - серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях. На прошлогоднем чемпионате мира он стал третьим в личном многоборье.

Чемпионат мира в немецком Штутгарте пройдет с 4 по 13 октября.