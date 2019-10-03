Родионенко не ожидает высоких результатов от россиянок на ЧМ по спортивной гимнастике

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике с большой долей вероятности не сможет показать высокий результат на чемпионате мира в немецком Штутгарте, который пройдет с 4 по 13 октября. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер российской сборной Валентина Родионенко.

"Все сложнее будет у девочек, у нас команда не очень хорошо сбалансирована, я бы даже сказала, что мы не ожидаем особых результатов в командной борьбе, - сказала Родионенко. - Да, мы можем быть вторыми или третьими, а можем стать пятыми и шестыми. По тому, что мы видели на тренировках, американская команда вне конкуренции, а со второго по восьмое места команды примерно равные, в том числе - и наши, но [россиянкам] надо выходить, делать свою программу, не ошибаться, и тогда, возможно, наши девочки будут в тройке, о борьбе за первое место не может быть и речи, на сегодняшний день мы не готовы противостоять сборной США в командах".

"В личных состязаниях я не надеюсь, что у нас будет борьба в многоборье за первое место, может быть, поборются за третье место, но с натяжкой, - добавила специалист. - Сейчас наша команда не в том состоянии, чтобы бороться за другие места, потому что были травмы, много причин. Будем бороться за финалы в отдельных видах, мы можем побороться за призовое место в вольных упражнениях, единственный снаряд, где у нас есть шансы на золото, - это брусья. Очень хорошо готовы [Анастасия] Агафонова и [Дарья] Спиридонова. В опорном прыжке, думаю, [Лилия] Ахаимова сможет навязать борьбу за призовое место".

На прошлогоднем чемпионате мира российская сборная получила лицензии на Олимпийские игры - 2020 в Токио в командных состязаниях у мужчин и у женщин. Родионенко отметила, что российская женская команда на олимпийском турнире будет представлена в новом составе. "Мы получили лицензию [на Олимпийские игры в Токио], и команда, которая поедет на Игры, будет совсем другой, сейчас она готовится, но на этом чемпионате мира они не имели права выступать по возрасту, так как родились в 2004 году, - сказала она. - Там уже совсем другой уровень и другие программы, все с надеждой на то, что там мы уже сможем побороться с американками".

Также старший тренер сборной сообщила, что запасными российской национальной команды на турнире будут Владислав Поляшов и Мария Пасека. При этом Родионенко отметила, что Пасека будет принимать участие в командном финале.