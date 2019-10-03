Гимнастка Мустафина не приняла окончательного решения о дальнейшей карьере

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина еще не приняла окончательного решения о своей карьере. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мустафина объявила о перерыве в карьере летом 2016 года в связи с беременностью, в апреле 2018-го гимнастка вернулась в спорт. В нынешнем сезоне Мустафина не смогла выступить на чемпионате Европы, а также на Европейских играх. Позднее гимнастка объявила о том, что пропустит чемпионат мира, который пройдет в немецком Штутгарте с 4 по 13 октября.

"Нет [Мустафина не приедет в Штутгарт, чтобы поболеть за сборную], у нее 30 сентября был день рождения (спортсменке исполнилось 25 лет - прим. ТАСС), я поздравляла ее по телефону, до этого мы с ней встречались, - сказала Родионенко. - Она говорит, что сейчас хочет побыть с дочкой, а там будет видно. Она для себя еще не приняла окончательного решения, будет ли она готовиться дальше".

Мустафина выигрывала золото в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и в Рио-де-Жанейро (2016), она является трехкратной чемпионкой мира. На чемпионате мира - 2018 в Дохе она стала серебряным призером в командном турнире. Второе место стало пропуском для женской сборной России на Олимпиаду 2020 года в Токио.