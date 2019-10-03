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Футбол в России

"Спартак-2" и "Торпедо" проведут матч Олимп-ФНЛ на стадионе "Открытие-Арена"

Встреча состоится 12 октября

ТАСС, 3 октября. "Спартак-2" примет "Торпедо" в матче 17-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе "Открытие-Арена". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Впервые в текущем сезоне "Спартак-2" сыграет на главной арене клуба, обычно домашние матчи команда проводит на стадионе клубной академии. Игра с "Торпедо" пройдет 12 октября, начало встречи - 12:00 мск.

В турнирной таблице ФНЛ "Спартак" идет на 13-м месте, набрав 16 очков, "Торпедо" лидирует в первенстве, в активе команды 37 баллов. В матче 16-го тура "Спартак-2" сыграет с "Чертаново" 5 октября, "Торпедо" в этот же день примет ярославский "Шинник".

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