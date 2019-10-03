Дебютант клуба НХЛ "Торонто" Михеев поражен количеством зрителей на матче с "Оттавой"

ТАСС, 3 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торонто" Илья Михеев, дебютировавший в лиге в ночь на четверг, заявил, что остался под впечатлением от количества зрителей на домашней арене команды. Комментарий 24-летнего россиянина приводит газета Torоnto Sun.

В ночь на 3 октября Михеев провел первую игру в НХЛ и набрал два очка за результативность в домашнем матче против "Оттавы" (5:3), отметившись шайбой и голевой передачей. После матча россиянин был признан третьей звездой встречи. Стартовую игру "Торонто" в регулярном чемпионате посетило 19 612 человек, матч прошел на стадионе Scotiabank Arena.

"Настало облегчение, - сказал он, отвечая на вопрос о заброшенной шайбе. - Я не могу поверить в это. Я впервые играл перед таким большим количеством людей", - сказал Михеев.

Отвечая на вопрос об успешности изучения английского языка, Михеев отметил, что "всю свою жизнь ждал момента, чтобы общаться на английском языке без переводчика".

30 апреля истек срок его соглашения с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" (Омск). В мае хоккеист подписал контракт новичка с "Торонто" на один год.

Россиянин не выходил на драфт НХЛ, он является воспитанником "Авангарда", в 2013 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Омских Ястребов" (фарм-клуб "Авангарда"). В сезоне-2017/18 был признан лучшим игроком "Авангарда". В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 Михеев провел 62 матча, набрав 45 (23 гола + 22 результативные передачи) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх, а "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в четырех встречах.