Сушинский: благотворительная акция "Голевая передача" поможет развитию следж-хоккея

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Благотворительная акция "Голевая передача" поспособствует развитию следж-хоккея в России. Таким мнением на пресс-конференции в ТАСС поделился амбассадор акции, президент омского "Авангарда" Максим Сушинский.

Проект создан совместными усилиями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Детской следж-хоккейной лиги (ДСХЛ) и букмекерской компании "Фонбет".

"Акция будет направлена на людей с инвалидностью, воспитанников детских домов и интернатов. Каждая забитая шайба в регулярном чемпионате КХЛ имеет номинал в 500 рублей, по итогам месяца мы будем точечно направлять собранные средства на создание следж-команды в каком-либо городе", - заявил генеральный директор БК "Фонбет" Александр Парамонов.

"Считаю, что это очень важный проект, потому что реально мало людей знают про этот вид хоккея, вспоминают только на чемпионатах мира и Паралимпйских играх. Я с удовольствием согласился стать амбассадором, уверен, что проект будет развиваться и жить. Сказал своим ребятам в "Авангарде", чтобы забивали как можно больше, чтобы проект рос", - сказал Сушинский.

"За сентябрь в регулярном чемпионате КХЛ было заброшено 682 шайбы, следовательно, 341 тыс. рублей собрана, средства будут потрачены на создание команды под названием "Торпедо-Следж" в Нижнем Новгороде. Через месяц мы снова проведем промежуточные итоги и назовем адресата, которому будут направлены деньги", - отметил руководитель департамента благотворительных проектов букмекерской компании Никита Иванов.

Количество социальных проектов растет

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов отметил важность соблюдения социальной ответственности в мире спорта. "Наше партнерство стратегическое, оно продолжается несколько лет, количество социальных проектов растет. Спасибо ДСХЛ, лига делает успехи, они поражают, созданы 15 команд в 13 регионах России. Мы очень рады запуску очередного проекта, будем его поддерживать", - сказал он.

По словам президента ДСХЛ Анастасии Барадачевой, создание детской следж-хоккейной команды - дело непростое. "Нужна вера родителей, вера ребенка, вера организаторов в регионах, как правило, они энтузиасты, все упирается в финансы. Самое важное, что у нас находятся партнеры, которые эту веру поддерживают", - отметила она.

Следж-хоккей - аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Он входит в программу зимних Паралимпийских игр.