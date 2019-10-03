Раджабов и Дин Лижэнь определят победителя Кубка мира по шахматам на тай-брейке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Общий счет финала равный - 2:2. Первую партию шахматисты сыграли вничью, во второй победил Дин Лижэнь, в третьей - Раджабов. Победитель Кубка мира определится на тай-брейке, который пройдет 4 октября.

В четвертой партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи. Общий счет - 2:2, все четыре партии шахматисты сыграли вничью. Победитель матча за третье место также определится на тай-брейке 4 октября.

В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.