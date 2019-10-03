Сушинский: ХК "Авангард" будет рад, если Войнов захочет остаться в команде после сезона

Войнову 29 лет, в середине июля он подписал контракт с "Авангардом". 9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

"У нас сейчас много травмированных, Слава получает большое количество игрового времени, по 25 минут играет, для игрока, пропустившего год, это очень важно. Мы видим, что он возвращается на свой уровень. Контракт с ним подписан на один год, поэтому здесь будет его выбор, конечно, будем смотреть до конца сезона. Если Вячеслав захочет остаться у нас, мы будем рады", - заявил Сушинский.

В 11 играх текущего регулярного чемпионата КХЛ Войнов отметился пятью заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами. "Авангард" после 12 матчей набрал 18 очков и занимает второе место в Восточной конференции лиги.