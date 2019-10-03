FIS высоко оценила уровень подготовки Красноярска к ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) высоко оценила уровень готовности Красноярска к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Красноярск является единственным претендентом на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году, прием заявок завершился 1 мая. Совет FIS выберет организаторов чемпионатов мира на 52-м международном лыжном конгрессе в Таиланде в мае 2020 года. В четверг в Цюрихе прошла конференция FIS, где была презентована заявка Красноярска.

"Мы единственные, кто подготовил полную и содержательную презентацию. Международная федерация очень высоко оценила нашу подготовку к чемпионату мира 2025 года, говорю это без ложной скромности", - заявил Курашов.

Чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду проводятся каждый нечетный год. В 2019 году турнир прошел в США, следующее мировое первенство пройдет с 27 января по 7 февраля 2021 года в Китае. В 2023 году чемпионат мира по сноуборду и фристайлу примет грузинский Бакуриани.