"Торпедо" выступило инициатором проведения матча со "Спартаком-2" на "Открытие-Арене"

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Торпедо" было инициатором проведения гостевого матча 17-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2" на домашнем стадионе главной команды красно-белых "Открытие-Арене". Об этом ТАСС сообщила президент автозаводцев Елена Еленцева.

В четверг пресс-служба "Спартака" объявила, что матч "Спартака-2" против "Торпедо" пройдет на "Открытие-Арене". Традиционно "Спартак-2" проводит домашние игры на стадионе клубной академии. Встреча с "Торпедо" состоится 12 октября, начало - 12:00 мск.

"Конечно, мы относимся положительно к тому, что матч пройдет на "Открытие-Арене", - сказала Еленцева. - Мы обратились к "Спартаку" с предложением провести игру на этом стадионе и благодарны им за оперативное и положительное решение в этом вопросе. Руководство спартаковцев традиционно один раз в сезоне проводит матчи второй команды на основной арене. И здорово, что в этом году этот матч пройдет с участием "Торпедо".

"Один из лучших стадионов страны, натуральный газон и дружеские отношения между болельщиками команд - нас ждет большой футбольный праздник. Мы со своей стороны постараемся собрать максимальное количество болельщиков. Команда готовится в штатном режиме - будем играть на победу", - добавила президент "Торпедо".

"Спартак-2" в четвертый раз сыграет на "Открытие-Арене", предыдущие три матча также прошли в рамках Футбольной национальной лиги. Впервые вторая команда "Спартака" сыграла на стадионе 20 сентября 2015 года против калининградской "Балтики" (0:1), на матче присутствовало 2506 зрителей. В следующий раз клуб принял на арене иркутский "Байкал" (2:0) 2 мая 2016 года в присутствии 1233 зрителей. В последний раз "Спартак-2" играл на "Открытие-Арене" 19 марта 2017 года со столичным "Динамо" (1:1), ту встречу посетили 10 355 болельщиков.

В турнирной таблице ФНЛ "Спартак-2" идет на 13-м месте, набрав 16 очков, "Торпедо" лидирует в первенстве, в активе команды 37 баллов. В матче 16-го тура "Спартак-2" сыграет с "Чертаново" 5 октября, "Торпедо" в этот же день примет ярославский "Шинник".