Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на предсезонном турнире в Китае

ТАСС, 3 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) Shanghai Trophy в Китае.

Россиянка получила 72,16 балла. На втором месте идет Элизабет Турсынбаева (69,24) из Казахстана, на третьем - Лим Ён Су (62,87) из Южной Кореи. Произвольную программу женщины покажут 4 октября.

В соревнованиях танцевальных дуэтов ритм-танец выиграли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (86,77). На втором месте идет британский дуэт Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43), замыкают тройку призеров представители Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев (69,83).

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар, набрав 76,93 балла. Первое место заняла китайская пара Чэнь Пэн / Ян Цзинь (77,12), третье - их соотечественники Фэйяо Тан и Юнчао Ян (64,68).

В пятницу пройдет короткая программа у мужчин и произвольная программа у женщин и спортивных пар.