В спокойной атмосфере. Завершается подготовка к матчу Лиги Европы "Краснодар" - "Хетафе"

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Считанные часы остаются до старта матча второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между российским "Краснодаром" и испанским "Хетафе". Встреча пройдет в Краснодаре на домашней арене российского клуба, которая вмещает порядка 35 тыс. человек.

Краснодар в эти дни невероятно приветлив. Мягкая погода без намека на дождь и приятные плюс 25 на термометре вряд ли могут оставить равнодушным не привыкшего к южному климату человека.

В последние годы Краснодар стал по-настоящему футбольным городом. Успешное выступление команды в чемпионате России и на еврокубковой арене привлекло интерес жителей, а про красавец-стадион и говорить нечего. Попадая на него впервые, испытываешь неподдельное чувство благоговения и тягу вернуться сюда еще раз. Благо местной публике такая возможность выпадает довольно часто, чем она и пользуются с завидной регулярностью.

Но в этот раз ситуация несколько изменилась. При подходе к арене атмосфера футбольного праздника ощущается не очень явственно. Жители и гости Краснодара спокойно прогуливаются по близлежащему парку под лучами закатного октябрьского солнца, и это совсем не похоже на типичный предматчевый антураж. Основную массу людей составляют родители с детьми, а также подростки, катающиеся на самокатах, скейтбордах и скутерах.

"Хетафе" пишем, "Спартак" в уме

Возможно, все дело в дне недели. Четверг хоть и ассоциируется у большинства с приближением выходных, но все-таки является будним днем со всеми вытекающими последствиями. Вероятно, основная часть болельщиков "Краснодара" приобрела билеты заранее, не затягивая с этим до последнего момента.

В четверг ажиотажа возле билетных касс замечено не было, как и перекупщиков, что может говорить о том, что билетов в наличии осталось прилично. Очереди в окна если и были, то не более чем из пяти человек, причем практически не было людей с клубной атрибутикой. Примечательно и то, что многие болельщики аккурат перед еврокубковым матчем пришли в кассы закупаться билетами… на домашнюю игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", которая пройдет 6 октября.

Хотя вполне возможно, что свою роль сыграл и статус соперника. "Хетафе" - нечастый гость еврокубков, за всю свою историю клуб ни разу не играл в главном клубном турнире Старого Света - Лиге чемпионов. С российскими командами "Хетафе" ни разу не встречался, а это значит, что уровень оппозиции болельщикам "Краснодара" из числа тех, кто не слишком пристально следит за футболом, оценить сложно.

Чего нельзя сказать о "Хетафе". На предматчевой пресс-конференции, которая прошла накануне, главный тренер испанского клуба Хосе Бордалас высоко оценил как индивидуальное мастерство игроков соперника, так и высокий уровень клуба в целом. Также Бордалас заявил, что считает "Краснодар" фаворитом очной встречи.

Если в поддержке домашней команды со стороны болельщиков сомневаться не приходится, то испанцы будут вынуждены обходиться без нее. Ранее в пресс-службе "Краснодара" сообщили ТАСС, что не ожидают болельщиков "Хетафе" на матче. За день до игры в городе кое-где можно было уловить испанскую речь, однако вполне возможно, что это обычные туристы, приехавшие посмотреть город. Так или иначе, за несколько часов до стартового свистка испанские болельщики возле стадиона замечены не были, а специальная касса для фанатов гостевой команды была закрыта.

В первом туре группы С Лиги Европы "Краснодар" в гостях потерпел разгромное поражение от швейцарского "Базеля" со счетом 0:5. "Хетафе" же сыграл значительно лучше, победив дома турецкий "Трабзонспор" (1:0). Встреча "Краснодара" и "Хетафе" начнется в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром матча будет хорват Иван Бебек.