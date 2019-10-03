Гендиректор "Зенита" Медведев уверен, что Малком еще принесет пользу команде

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Продолжающий восстановление от травмы атакующий полузащитник футбольного клуба "Зенит" Малком еще принесет пользу команде. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" 2 августа. После перехода полузащитник провел за сине-бело-голубых два матча, в которых не отметился результативными действиями. Травму 22-летний бразилец получил 10 августа во встрече пятого тура чемпионата России против "Динамо" (2:0).

"Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал, - сказал Медведев. - Травма называется "повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра". Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги".

"Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока", - добавил гендиректор "Зенита".

Малком еще принесет пользу "Зениту"

Медведев подчеркнул, что врачи клуба используют все необходимые методы лечения травмы. "Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма "Кавказская пленница": "Торопиться не надо, главное - вернуть обществу полноценного человека", - отметил он.

"Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде", - резюмировал генеральный директор сине-бело-голубых.

Из-за травмы бразильский футболист пропустил девять игр "Зенита" в разных турнирах. Ближайший матч действующий чемпион России проведет 6 октября в Екатеринбурге против "Урала". После 11 туров национального первенства сине-бело-голубые с 23 очками занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым ЦСКА на два очка.