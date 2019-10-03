СМИ: прокуратура Нью-Йорка расследует обвинения в отношении Федерации плавания США

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Федерации плавания США, в частности, обвинений в игнорировании жалоб спортсменов на сексуальные домогательства. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования.

"Прокуроры изучают вопрос о том, не принуждали ли пловцов и других спортсменов к вступлению в сексуальные отношения с тренерами в расчете на получение выгодного места на соревнованиях в США и за рубежом", - пишет газета, отметив при этом, что в расследовании участвуют, в частности, эксперты из отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств Министерства юстиции США.

Расследование является одним из нескольких, поводом для которых стали скандалы вокруг сексуальных домогательств, разразившиеся в американской олимпийской системе на протяжении последних трех лет.

Представитель Федерации плавания США в интервью газете заявила, что организация поддерживает любое расследование, которое нацелено на обеспечение защиты спортсменов.