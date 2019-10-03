Генсек ФИФА: проведение ЧМ-2018 окажет положительное влияние на многие сферы жизни в РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура отметила, что организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России положительно скажется на многих сферах жизни в стране в долгосрочной перспективе. Комментарий Самуры приводится в докладе о социально-экономической эффективности чемпионата мира по футболу в России, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

"Мы убеждены, что предпринятые нами шаги по организации чемпионата мира по футболу в России стали очередной значимой ступенью в правильной работе ФИФА, которая оставит положительное наследие в России, а также во всем спортивном мире, - заявила Самура. - Я убеждена, что мы провели замечательный турнир. В то же время мы знаем, что организация крупномасштабного мероприятия требует приложения усилий и всегда есть моменты, которые можно улучшить".

"Вместе с федеральными и региональными органами власти в России мы сделали все возможное, чтобы провести успешный турнир, который запомнился болельщикам и оказал положительное влияние спорт и инфраструктуру в России", - заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования приняли 12 стадионов в 11 городах страны. Большинство стадионов было специально построено для проведения ЧМ-2018.