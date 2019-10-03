Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с "Каролиной" и победил со счетом 5:3. Компания "Яндекс" в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России, отношения лиги с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) укрепляются. Об этом журналистам сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России - это то, над чем мы работаем в настоящее время", - отметил Дэйли.

"Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России", - добавил он.

Дэйли пояснил, что пока по вопросу организации матчей имеются протокольные проблемы. "Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются", - заключил заместитель комиссара НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Праге и Стокгольме. В столице Чехии 4 октября сыграют "Филадельфия" и "Чикаго", а в Швеции 8 и 9 ноября встретятся "Тампа" и "Баффало".