НХЛ не обсуждала вопрос организации матчей с командами КХЛ

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не обсуждала вопрос проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

В середине августа 2018 года Дэйли сообщил, что НХЛ проводила предварительные обсуждения по вопросу проведения матча в Риге между североамериканским клубом и местной командой КХЛ "Динамо". Позднее об интересе к организации матчей между командами КХЛ и НХЛ рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Мы не обсуждали возможность проведения матчей с командами КХЛ. Не думаю, что этот вопрос будет на повестке в ближайшее время", - отметил Дэйли.

Ранее клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3. В октябре 2010 года в выставочных матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл "Каролину" (5:3), а "Финикс" в Риге выиграл у местного "Динамо" (3:1).

Регулярный сезон НХЛ стартовал в ночь на четверг по московскому времени. В рамках NHL Global Series 4 октября в Праге матч проведут "Филадельфия" и "Чикаго", 8 и 9 ноября в Стокгольме пройдут встречи между "Тампой" и "Баффало".