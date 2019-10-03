Бах: фактов причастности ОКР к изменению данных антидопинговой лаборатории пока нет

ТАСС, 3 октября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на сегодняшний день нет фактов, указывающих на причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне, трансляция которой велась на официальном канале МОК в Youtube.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием стали изменения в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году. В июле ОКР получил от МОК официальное приглашение принять участие в Играх-2020.

"Олимпийский комитет России получил санкции, которые были связаны с манипуляцией антидопинговой системой на Играх в Сочи 2014 года, - сказал Бах. - По этой причине российская команда была отстранена от зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что Олимпийский комитет России мог быть в это вовлечен. Так что нам остается только ждать решения WADA, которое будет опираться на новые правила".

Новый кодекс WADA предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство ограничено в правах, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

Ввиду отстранения ОКР за нарушения антидопинговых правил на играх в Сочи россияне выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом. При этом приглашения на Игры от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов. Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.