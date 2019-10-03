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Еврокубки

Женский баскетбольный "Спартак" не сумел пробиться в групповой этап Еврокубка

В основной стадии второго по силе турнира в Европе сыграют российские клубы "Спарта энд К", МБА и "Енисей"

ТАСС, 3 октября. Российский женский баскетбольный клуб "Спартак" из подмосковного Ногинска в гостях уступил турецкому "Кайсери" со счетом 71:82 в ответном отборочном матче Еврокубка.

По итогам двухматчевого противостояния "Спартак" не сумел пробиться в групповой этап соревнований. В первом матче на своем паркете "Спартак" потерпел поражение - 67:81.

Самым результативным игроком ответной встречи в составе российской команды стала Евгения Коротыгина (18 очков).

В группе В выступят "Спарта энд К" (Видное, Московская область) и МБА (Москва), в группе D - красноярский "Енисей". Первый тур пройдет 16-17 октября, 16 октября "Енисей" примет словацкий "Ружомберок", в тот же день МБА дома сыграет с косовской командой "Приштина", 17 октября "Спарта энд К" примет турецкий "Бешикташ".

Еврокубок - второй по силе женский баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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