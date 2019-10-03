WADA приостановило аккредитацию афинской антидопинговой лаборатории

ТАСС, 3 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило действие аккредитации антидопинговой лаборатории в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Отмечается, что срок отстранения лаборатории может составить до шести месяцев. Решение принято в связи с нарушениями международных стандартов для антидопинговых лабораторий, в частности отсутствием институциональной поддержки и инвестиций.

Решение вступило в силу 1 октября. Лаборатории запрещено проводить какие-либо антидопинговые мероприятия, включая забор анализов мочи и крови. Образцы из афинской лаборатории будут перемещены в аккредитованную WADA лабораторию.

Если все недостатки будут устранены, то отстранение лаборатории в Афинах может быть приостановлено до истечения шестимесячного срока. Если же по истечении шести месяцев она не будет соответствовать стандартам, отстранение может быть продлено.