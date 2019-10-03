Гендиректор БК "Химки": Швед восстановился от травмы и будет прибавлять физически

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед полностью восстановился от травмы и будет прибавлять физически. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Астахов.

В четверг "Химки" дома победили израильский "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 89:83 в первом матче нового сезона Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Швед, который набрал 22 очка.

"Могли победить более уверенно. Потенциал команды виден невооруженным глазом. Доволен, конечно, что начали сезон с победы", - сказал Астахов.

"Швед уже полностью восстановился - травма его не беспокоит. Физически он в конце подустал, но он будет прибавлять в этом компоненте, я в этом уверен, - продолжил генеральный директор "Химок". - Также хотел бы отметить Букера, Жеребко поначалу терялся в европейском баскетболе, он же из НБА впервые приехал, но тоже будет прогрессировать".

Во втором туре "Химки" примут испанскую "Басконию", матч пройдет 11 октября.