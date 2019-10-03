Ортега получит бронзу ЧМ в беге на 110 м с барьерами после удовлетворения апелляции

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Испанец кубинского происхождения Орландо Ортега получит бронзовую награду чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 110 м с барьерами после удовлетворения второй апелляции со стороны сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В финальном забеге ямаец Омар Маклеод упал после преодоления последнего барьера, зацепив Ортегу, который бежал по соседней дорожке. В результате Маклеод помешал Ортеге, который шел третьим на момент столкновения, завершить забег в первой тройке (он стал пятым с результатом 13,30). Россиянин Сергей Шубенков стал вторым в забеге (13,15), победу одержал американец Грант Холлоуэй (13,10), третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

Апелляционный комитет удовлетворил запрос сборной Испании и присудил Ортеге бронзовую медаль. При этом Мартино-Лагард сохранил свое третье место и также получит бронзу.

Изначально сборная Испании просила, чтобы забег был проведен заново, либо спортсмену было разрешено перебежать в одиночку. Если эта просьба не будет принята, сборная Испании просила в качестве честного спортивного жеста присудить Ортеге медаль, которая бы соответствовала его положению на момент столкновения.

Ортега является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, бронзовым призером чемпионата Европы (2018). Во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году, который прошел в августе, спортсмен покинул расположение сборной Кубы и с сентября 2013 года выступает за сборную Испании.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.