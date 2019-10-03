Гончаренко: ЦСКА играл эмоционально, а не умно в матче с "Эспаньолом"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Игроки российского футбольного клуба ЦСКА в проигранном матче второго тура группового турнира Лиги Европы против испанского "Эспаньола" действовали эмоционально, а не умно. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в четверг в Москве потерпел поражение от "Эспаньола" со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

"Иногда тяжело принять результат, но надо идти вперед, даже когда некуда, - сказал Гончаренко. - Иногда большие усилия не приносят плодов. Мы играем в большей степени эмоционально, нам надо играть более умно. Нужно приобрести опыт, в том числе таких матчей".

В другом матче группы Н болгарский "Лудогорец" на выезде переиграл венгерский "Ференцварош" (3:0). После двух туров в турнирной таблице ЦСКА занимает последнее, четвертое место, не набрав очков. Лидирует "Лудогорец" (6), вторым идет "Эспаньол" (4), третьим - "Ференцварош" (1). В третьем туре 24 октября ЦСКА примет "Ференцварош", "Лудогорец" дома сыграет с "Эспаньолом".

В чемпионате России ЦСКА занимает первое место после 11 туров, набрав 25 очков. В следующем туре армейцы 6 октября сыграют дома с "Ростовом", в активе которого 23 очка.