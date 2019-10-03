Куртинайтис: Шведу тяжело проводить 30 минут матча уровня Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Защитнику баскетбольного клуба "Химки" Алексею Шведу пока тяжело проводить 30 минут в матчах уровня Евролиги, так как он пропустил часть предсезонной подготовки из-за травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.

В четверг "Химки" дома победили израильский "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 89:83 в первом матче нового сезона Евролиги.

"Швед пропустил часть предсезонной подготовки, поэтому ему тяжело проводить 30 минут матча уровня Евролиги. Но выбора у нас не было из-за проблем с разыгрывающими, - сказал Куртинайтис. - Я рад, что удалось победить, результат мы сделали уже в третьей четверти и в конце не упустили успех".

Во втором туре "Химки" примут испанскую "Басконию", матч пройдет 11 октября.