Влашич: ЦСКА не смог победить "Эспаньол", несмотря на хорошую игру команды

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА хорошо играл против испанского "Эспаньола" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы, но не смог победить. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.

ЦСКА в четверг на "ВЭБ-Арене" потерпел поражение от "Эспаньола" со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

"Мы играли хорошо, но не выиграли, - сказал Влашич. - В первом тайме было много атак, мы смотрелись хорошо, владели мячом и были лучше как команда. Во втором пропустили гол после своей ошибки, а еще Игорь Дивеев (центральный защитник ЦСКА - прим. ТАСС) был заменен из-за повреждения, Седрик Гогуа вышел после травмы. Это тяжело".

"Следующий матч против "Ростова" тоже важен, будем настраиваться и выигрывать. Не хочу говорить о том, что для нас важнее - Лига Европы или Российская премьер-лига. Мы хорошо идем в чемпионате. Надеюсь, так же будет в Европе - впереди еще четыре матча", - добавил полузащитник ЦСКА.

В другом матче группы Н болгарский "Лудогорец" на выезде переиграл венгерский "Ференцварош" (3:0). После двух туров в турнирной таблице ЦСКА занимает последнее, четвертое место, не набрав очков. Лидирует "Лудогорец" (6), вторым идет "Эспаньол" (4), третьим - "Ференцварош" (1). В третьем туре 24 октября ЦСКА примет "Ференцварош", "Лудогорец" дома сыграет с "Эспаньолом".

В чемпионате России ЦСКА занимает первое место после 11 туров, набрав 25 очков. В следующем туре армейцы 6 октября сыграют дома с "Ростовом", в активе которого 23 очка.